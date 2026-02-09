Real Madrid se impone y sigue en busca de la cima

CIUDAD MCY.- El Real Madrid protagoniza una larga persecución con el FC Barcelona en la tabla de la Liga de España. Los de Álvaro Arbeloa vencieron al Valencia 2-0 en Mestalla.

España es una de las ligas más cerradas del fútbol europeo, lo que demuestra una verdadera guerra sin cuartel entre el FC Barcelona y el conjunto merengue que, a pesar de sus altibajos, siguen firmes en la búsqueda del título liguero.

La oncena de Arbeloa no tuvo su mejor partido, pero aún así lograron batir el arco rival en dos ocasiones. En la segunda mitad, el encargado de romper el celofán fue Alvaro Carreras 65′, con asistencia de Dean Huijsen.

En el ocaso del cotejo, el ariete de la «Casa Blanca», Kylian Mbappe 90+1′ puso el segundo para la tranquilidad.

