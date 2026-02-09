Colombia y Cuba sin piedad ante sus rivales en Serie de las Américas

CIUDAD MCY.- En la jornada de este domingo en la Serie de las Américas, los Caimanes de Barranquilla de Colombia y la selección de Cuba desplegaron ofensivas implacables y vencieron por la vía del nocaut a Curazao Cannons y al Club DAOM de Argentina respectivamente; ambos encuentros fueron en el Estadio Monumental “Simón Bolívar” de La Rinconada.

El venezolano Gabriel Lino fue el más destacado del blanqueo 12-0 en siete innings de los campeones colombianos, al pegar dos cuadrangulares, un triple e irse de 5-3 con tres carreras anotadas, seis impulsadas y un ponche.

Andrés Angulo también se voló la barda e impulsó dos rayitas, y Harold Ramírez se fue de 3-2 con trío de anotaciones y el mismo número de producidas. En la loma, el dominicano Luis Manuel Pérez lanzó siete entradas de apenas un imparable, un boleto y siete ponches para llevarse su primer triunfo del torneo.

A segunda hora, también en el coloso de Coche, Randy Cueto lanzó la ruta completa de ocho innings en los que apenas permitió un imparable, no otorgó bases por bolas y guillotinó a seis oponentes para apuntarse el lauro en la victoria 10-0 de los antillanos; su primera en esta Serie de las Américas.

Roel Santos, Harol Vázquez y Yasiel González conectaron vuelacercas, lo que destacó que este último se fue de 4-2 con anotada y tres remolques, todos, producto de ese estacazo que fue parte del rally de seis anotaciones en el séptimo acto.

Con estos resultados, y la victoria de Magallanes de Venezuela ante Leones de León de Nicaragua, la tabla queda de la siguiente manera: Águilas Metropolitanas de Panamá con 3-0, Magallanes (3-1), Colombia (2-1), seguidos por Argentina y Cuba con 1-2, y tanto Curaçao como Nicaragua con 1-3.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA