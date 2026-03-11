Comienza en Aragua Primer Foro Regional sobre Patrimonio Cultural Viva Venezuela

CIUDAD MCY.- Con miras a fortalecer la salvaguarda, el reconocimiento y la protección del Patrimonio tanto material como inmaterial de toda Venezuela, en el estado Aragua se dio inicio al Primer Foro Regional sobre Patrimonio Cultural Viva Venezuela mi Patria Querida. La iniciativa se desarrollará hasta el próximo sábado 14 de marzo en los distintos ejes de la región.

Bajo la consigna “Patrimonio Cultural de Miranda a las Comunas”, estos encuentros invitan al público general y a especialistas a debatir sobre la identidad y la memoria histórica. El foro no solo busca valorar las tradiciones, sino también posicionar al patrimonio cultural como un motor de turismo sustentable que dinamice la economía local y comunitaria.

De igual manera, la agenda busca enfatizar el reconocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo venezolano, representados en nuestros bailes, música, creación literaria, películas, pinturas y artesanías, sin olvidar los Patrimonios materiales como estructuras y edificaciones.

Asimismo, el evento enfatiza la importancia de la enseñanza patrimonial en las escuelas y comunidades, a fin de sembrar el sentido de pertenencia y la identidad en las niñas y niños. Además, dedica espacios técnicos para debatir el marco legal en la defensa de los bienes culturales y la lucha contra su tráfico ilícito.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA