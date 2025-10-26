Comuna «4 de Octubre San Francisco de Asís Hugo Chávez» celebró inicio de la Unacom

CIUDAD MCY.-Con mucho pláceme, estuvo la comuna agroecológica “4 de Octubre San Francisco de Asís Hugo Chávez “, ante la apertura de la Uiversidad Nacional de las Comunas (Unacom), en un acto de iniciación en el cual se presentó una coral de niños y las tradicionales burriquitas que deleitaron a los presentes.

Este innovador proyecto está a cargo de la facilitadora Johana Tineo, quien manifestó que está es una gran oportunidad para que los pobladores puedan estudiar una carrera técnica superior universitaria, además, que se van dictar diplomados, doctorados, y lo que es más importante, que los estudiantes no tienen que salir fuera de comunidad, porque estás se van dictar en los espacios de la ETA y la Escuela Tacasuruma.

Dentro de los PNF están administración, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, comunicación social, entre otras. Además, expresó que este es uno de los proyectos de mayor envergadura, debido a que es a nivel nacional, y es la superación académica del pueblo. Para culminar su exposición dio las gracias al presidente Nicolás Maduro y al rector Jorge Arreaza por esta loable labor.

Por su parte, el vocero de la «Comuna 4 de Octubre Hugo Chávez» Orangel Romero, declaró que está comuna ha cumplido con parte del mapa de los sueños, que no son otra cosa que superar ciertas problemáticas que ha tenido la comunidad y a través de la consulta popular se ha llegado en consenso dar mayor prioridad y ofrecer una solución en la problemática de aguas blancas con la sustitución de 3.600 metros de mangueras que estaban dañadas, la refacción de las escuelas y la apertura de dos pozos de agua, que con ello se le ha dado respuesta y solución a la comunidad, en parte de sus necesidades.

A su vez, la vocera Jenny Ceballos, declaró que los proyectos han nacido del trabajo mancomunado de los diferentes concejos comunales que convergen en la comuna «4 de Octubre Hugo Chávez» aunque hay proyectos dónde la comunidad en su totalidad se ve favorecida, como es el gas, además, de manifestar que el grito de guerra de esta comuna es “Comuna o nada”.

El concejal de la parroquia, Carlos Torres, quien también es vocero de ésta comuna, indicó que el cuarto beneficio, como es el camión para el gas es una EPS y abarca una mayor cobertura, ya que se beneficia toda la población. «Los pobladores llevan su bombona en la mañana y en la tarde la puede ir a buscar» dijo.

Asimismo, detalló que entre los planes futuros tienen previsto la recolección de basura, ya que esto se ha convertido en una grave problemática , debido que las amas de casa y los comerciantes han convertido la quebrada Paigüa en un vertedero de basura.

Para culminar, el concejal Torres dio gracias a Dios, al presidente Nicolás Maduro, a la gobernadora Joana Sánchez, a la alcaldesa Anaís Palacio y al periódico Ciudad MCY por tomarlos en cuenta.

