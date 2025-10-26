Ciudad MCY

Embellecen la cancha deportiva “Arminda Morillo” en Francisco Linares Alcántara

PorRafael Velásquez

Oct 26, 2025

Con la rehabilitación de estos espacios deportivos, se fortalecen también las actividades recreativas y culturales en la comunidad

CIUDAD MCY.-En el municipio Francisco Linares Alcántara, los esfuerzos por dignificar los espacios deportivos continúan avanzando. En esta ocasión, la cancha deportiva “Arminda Morillo” fue objeto de una importante rehabilitación, orientada a promover el bienestar físico, cultural y recreativo de la comunidad.

Las cuadrillas de la Alcaldía realizaron labores de pintura en el interior y exterior de la fachada, mejorando notablemente la estética del recinto. Asimismo, se ejecutó la demarcación de las líneas de juego, optimizando la visibilidad para la práctica de disciplinas como baloncesto, fútbol, voleibol y pelotica de goma.

Gracias a esta intervención, niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de un ambiente renovado que fomenta la unión, la paz y el sano esparcimiento.

Esta obra responde a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, con respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y bajo la supervisión directa del alcalde Victor Bravo.

Se enmarca en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), específicamente en la segunda transformación: “Ciudades Humanas para el Buen Vivir”, que impulsa la recuperación de espacios públicos para el disfrute de todos los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY| FOTO CORTESÍA

