Oración universitaria reafirmó compromiso con la paz y la esperanza

La actividad reunió a comunidades universitarias del estado Aragua en un acto de fe y unión espiritual, enmarcado en una convocatoria nacional por la soberanía venezolana

CIUDAD MCY.- Desde la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en el estado Aragua, autoridades universitarias, docentes, empleados y estudiantes se congregaron para participar en una oración universitaria por la paz y la esperanza, como parte de una jornada espiritual desarrollada de manera simultánea en todas las casas de estudio del país.

El padre anglicano José Gregorio Bermúdez, perteneciente a la Iglesia Católica Anglicana Apostólica de Venezuela (IACA), guió la misa en un ambiente de reflexión, unión y recogimiento espiritual, orientado a fortalecer los valores de convivencia, tranquilidad y esperanza del pueblo venezolano.

Durante el encuentro, la coordinadora del Consejo Estatal de Gestión Universitaria (CEGU) Aragua y rectora de la Universidad Politécnica Territorial Aragua “Federico Brito Figueroa”, Betty Muñoz, destacó la amplia participación del sector universitario regional y el sentido de unidad que caracterizó la jornada.

“Hoy estamos todas las universidades del territorio del estado Aragua con una sola voz, elevando una oración por la soberanía, por la paz y por la unión nacional. Desde nuestros recintos universitarios, bibliotecas, laboratorios y talleres, nos mantenemos firmes en el clamor por la tranquilidad y la paz de nuestro pueblo”, expresó Muñoz.

Asimismo, la vocera universitaria subrayó que la actividad tuvo como propósito elevar un llamado por la estabilidad del país y el respeto a la soberanía nacional, reiterando el respaldo institucional al presidente Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores.

En cuanto a la asistencia, Muñoz informó que en la jornada participaron autoridades universitarias del estado Aragua, acompañadas por profesores y más de un centenar estudiantes de la UNES, además de representantes de otras universidades presentes en la oración.

“Este acto se está realizando de manera simultánea en todas las universidades del país, como una muestra de unión, fe y compromiso del sector universitario con la paz de Venezuela”, puntualizó.

La oración universitaria reafirmó el papel de las instituciones de educación superior como espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva, comprometidos con la paz, la soberanía y el bienestar del pueblo venezolano.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA