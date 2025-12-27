Ciudad MCY

Comunidad La Paz recibió mejoras en su red de agua potable

Los trabajos realizados por las cuadrillas de Aguas y Redes optimizan la distribución y continuidad del suministro en la zona

CIUDAD MCY.- Las cuadrillas de Aguas y Redes del municipio Francisco Linares Alcántara (FLA) completaron la instalación de la Cruz de Hierro de 90 pulgas y 4 puntas mecánicas en la intersección de las calles Bolívar con Monagas, en la comunidad La Paz, comuna «Itoto Manto», favoreciendo directamente a más de 3 mil familias.

Los trabajos se ejecutaron de manera planificada por las cuadrillas especializadas, quienes reemplazaron la estructura antigua para mejorar la durabilidad y la capacidad de la red hidráulica en la zona, asegurando una distribución más estable y confiable para los vecinos de La Paz y sectores aledaños.

Esta acción se enmarca dentro del Plan de las Siete Transformaciones (7T), promovido por el presidente Nicolás Maduro, y del Plan de la Aragüeñidad, liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, ambos orientados a impulsar obras de impacto social que mejoren la calidad de vida de las familias.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |  FOTOS CORTESIA

