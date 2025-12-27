Coordinación interinstitucional consolidó saneamiento del sector El Sombrero

La jornada liderada por los equipos de Serpumar y Costaragua permitió atender áreas estratégicas de la parroquia, fortaleciendo el aseo urbano y el saneamiento ambiental como parte del compromiso institucional con la comunidad durante las fiestas decembrina

CIUDAD MCY.- Una jornada de saneamiento y mantenimiento de espacios públicos se desplegó en la parroquia “El Sombrero”, ubicado en las costas del municipio Santiago Mariño como parte de las acciones orientadas a garantizar servicios públicos eficientes y un entorno limpio durante la temporada decembrina.

La iniciativa integró el trabajo articulado del personal de Servicios Públicos de Mariño (Serpumar), responsable del aseo urbano y mantenimiento, junto al Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), ente encargado del saneamiento de la bahía.

Las labores se desarrollaron en distintos puntos de la parroquia, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y urbanas, fortaleciendo la limpieza de áreas comunes y el resguardo de espacios de uso colectivo, en beneficio directo de las comunidades locales.

Esta acción conjunta responde a la necesidad de reforzar los servicios públicos en una época de alta afluencia y movilidad, priorizando el bienestar de las familias y la preservación del entorno.

La coordinación interinstitucional permitió optimizar recursos y ampliar el alcance de los trabajos ejecutados.

Estas acciones forman parte de una política continua de mantenimiento y respuesta oportuna a las necesidades de los habitantes, en el marco del Plan de las Siete Transformaciones (7T) promovido por el presidente Nicolás Maduro, y del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, con el respaldo del alcalde, Carlos Guzmán.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA