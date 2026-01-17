Plan Topo continúa optimizando el sistema de aguas servidas en Sucre

Las cuadrillas se desplegaron en Prados de la Encrucijada donde llevaron a cabo trabajos de sustitución de colectores, favoreciendo a las familias que residen en la zona y sus alrededores

CUIDAD MCY.-La infraestructura de aguas servidas del urbanismo Prados de la Encrucijada es objeto de trabajos de sustitución de colectores, una intervención que busca reforzar el funcionamiento del sistema sanitario en el municipio Sucre.

Estas acciones se desarrollan bajo las directrices del presidente, Nicolás Maduro, respaldadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en articulación con el trabajo conjunto de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio, Wilson Coy.

Las labores son ejecutadas por cuadrillas del Plan Topo y contemplan la renovación de tramos de la red que presentaban desgaste, con el objetivo de optimizar la evacuación de aguas residuales y reducir riesgos de fallas que puedan afectar a la comunidad.

La actuación forma parte de una planificación técnica orientada a fortalecer los servicios básicos y garantizar condiciones adecuadas de salubridad.

La sustitución de los colectores permite, además, mejorar la eficiencia operativa del sistema y prevenir incidencias asociadas a obstrucciones o colapsos, aportando soluciones de carácter estructural en zonas priorizadas del municipio. Este tipo de intervenciones responde a la necesidad de mantener una infraestructura funcional y acorde a las demandas actuales de la población.

REINYMAR TOVAR | FOTOS| CORTESIA