Con apoyo de la Ruta Tribilín: Desplegado Primer Encuentro de Casas de Abrigo en Girardot

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de cumplir con los lineamientos del Plan de la Aragüeñidad, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Casas de Abrigo en el Parque San José, ubicado en la Comuna Los Lanceros del municipio Girardot. Así lo informó Rosa García, directora del Servicio Autónomo de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Sapanna) del estado Aragua.

García destacó que la jornada contó con el apoyo del programa social y educativo denominado Ruta Tribilín y estuvo encabezada por la profesora Yeaxis Pérez, directora de Asuntos Educativos de la Alcaldía de Santiago Mariño, junto a un equipo de jueces de paz, equipos políticos, consejos comunales y escuelas del punto y círculo, entre otros actores sociales.

Asimismo, señaló que el objetivo central de la actividad fue ofrecer a los niños, niñas y adolescentes de las casas de abrigo una mañana de recreación, diversión y formación, permitiéndoles un sano esparcimiento y la oportunidad de conocer las realidades comunitarias en un ambiente seguro y digno.

Durante la jornada se atendieron 22 niños y niñas pertenecientes a las casas de abrigo Don Bosco y Madre Teresa de Calcuta, además de 12 estudiantes del centro educativo integrado al punto y círculo y miembros de la comunidad que se sumaron a la iniciativa.

Ruta Tribilín y vértice de la suprema felicidad social

La profesora Yeaxis Pérez destacó la intervención del programa social y educativo Ruta Tribilín, desplegado desde el municipio Santiago Mariño, el cual está dedicado a apoyar las diferentes casas de abrigo e instituciones de la entidad aragüeña que así lo requieran.

Explicó que esta acción se enmarca en el vértice de la Cuarta Transformación (4T), correspondiente a la Suprema Felicidad Social, impulsando políticas que fortalecen la protección y bienestar de la infancia.

En ese sentido, Pérez indicó que la ruta incluye la participación de los organismos de Cultura, Turismo, la Dirección de Prevención del Delito (DPD) y Educación, los cuales forman parte activa del programa, garantizando su compromiso con la formación integral y el desarrollo social de los más jóvenes.

Compromiso institucional y despliegue en todo Aragua

Tanto Rosa García como Yeaxis Pérez expresaron su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, a la gobernadora Joana Sánchez, quien reimpulsa la dignificación de los espacios públicos, y al alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, por seguir fortaleciendo espacios de paz y resguardo de los derechos de los más vulnerables.

Finalmente, García anunció que este tipo de actividades continuará desplegándose en todos los municipios de la entidad, en articulación con el equipo de la Alcaldía de Santiago Mariño, unificando esfuerzos para alcanzar una meta fundamental: “Generar espacios de avance, dignificar la calidad de vida e impulsar el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes en cada rincón del estado Aragua.”

Prensa Mariño | FOTO PRENSA MARIÑO