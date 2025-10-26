Distribuidor de Palo Negro Renovado para el Buen Vivir

Gobierno regional y Vías de Aragua embellecen y optimizan esta importante arteria vial

CIUDAD MCY.- En una muestra de articulación efectiva entre el Gobierno regional y la empresa estatal Vías de Aragua, se llevó a cabo una jornada de embellecimiento y mejora integral en el distribuidor de Palo Negro, ubicado en el municipio Libertador.

Las cuadrillas ejecutaron trabajos de recubrimiento de pintura en brocales y estructuras, lo que permitió renovar la estética del espacio y mejorar la demarcación vial. Además, se realizó la instalación de luminarias, con el objetivo de reforzar la seguridad nocturna, reducir riesgos de accidentes y brindar mayor tranquilidad a los transeúntes.

Esta intervención forma parte de las acciones orientadas por el presidente Nicolás Maduro dentro del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), específicamente en su segunda transformación (2T), enfocada en la creación de Ciudades Humanas para el Buen Vivir. La iniciativa cuenta con el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y busca dignificar los espacios públicos y elevar la calidad de vida de los aragüeños.

Con estas mejoras, el distribuidor de Palo Negro se consolida como un punto estratégico para el tránsito vehicular, ofreciendo condiciones más seguras, fluidas y eficientes para quienes circulan diariamente por esta vía

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA