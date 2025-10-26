Fundacite Aragua impulsa la soberanía alimentaria en Santos Michelena

CIUDAD MCY .- Enmarcados en el Programa Nacional Alianza Científico Campesina y la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández Morán», Fundacite Aragua llevó a cabo una jornada formativa sobre Producción Sostenible de Cerdos no Contaminantes con énfasis en Cama Profunda, en la comunidad La Esperanza del municipio Santos Michelena.

La actividad se desarrolló en la Sala de Autogobierno de la Comuna Ecoambiental Agroturística Socialista Francisca Hernández de Polo, como resultado de las articulaciones generadas en el Gabinete Estadal de Gestión e Integración Territorial (GEGIT), con el propósito de fortalecer las capacidades productivas locales.

El taller fue facilitado por el Médico Veterinario y Magíster Scientiarum Ángel Manuel González Matute, quien compartió valiosos conocimientos técnicos con los productores de la zona sobre el sistema de Cama Profunda. Esta tecnología de bajo costo permite la cría porcina sin generar contaminación ambiental, promoviendo el bienestar animal, reduciendo el uso de agua y evitando pasivos ambientales como malos olores y lagunas de oxidación.

Durante la jornada, se explicó cómo este sistema actúa como un deshidratador natural de excretas, inhibiendo ciclos parasitarios y mejorando la eficiencia inmunológica de los animales. Asimismo, se destacó su alineación con los principios de la Salud Agrícola Integral y el modelo económico productivo ecosocialista, contribuyendo directamente a la seguridad y soberanía alimentaria nacional.

Como complemento a esta iniciativa, se realizó la entrega de semillas de maíz variedad Guanape al Complejo Educativo Nacional La Esperanza, con el objetivo de fomentar prácticas agroecológicas y diversificar la producción local.

Esta jornada representa un paso significativo hacia la promoción de prácticas sostenibles que buscan fortalecer la soberanía alimentaria en la región, empoderando a las comunidades a través del conocimiento y recursos necesarios para un desarrollo agrícola responsable y eficiente.

REINA BETACOURT | CIUDAD MCY |FOTOS: CORTESÍA