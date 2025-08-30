Ciudad MCY

Concejales de FLA continúan con las instalaciones de sus comisiones

PorMilexis Pino

Ago 30, 2025

CIUDAD MCY.-En el marco de las políticas de transformación con idearios bolivarianos que impulsa el presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Víctor Bravo, el Concejo Municipal del municipio Francisco Linares Alcántara instaló la Comisión Permanente del Poder Legislador para el Desarrollo Social Integral, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Comunicación, Cultura, Deporte y Recreación para el periodo 2025.

La comisión está presidida por la concejala Anaís Perdomo, la concejala Ivelin Ruiz, vicepresidenta, y el concejal Ernesto Tovar, vocal.

La concejala Perdomo destacó que el principal objetivo de la comisión es fortalecer la tríada: familia, escuela y comunidad desde el ámbito legislativo. «Buscamos una educación de calidad con idearios bolivarianos, integrando a todos los actores de los espacios educativos», explicó.

Perdomo hizo hincapié en la importancia de reconocer y fortalecer el rol de las comunidades en la creación y el desarrollo de las instituciones educativas. «Muchas de estas escuelas surgieron por la necesidad y la lucha de la comunidad, y es nuestro deber asegurar que ese legado permanezca», agregó.

Por su parte, la concejala Ivelin Ruiz enfatizó que la cultura y la educación son pilares fundamentales para el progreso de la sociedad. «A través de la educación, podemos formar al nuevo hombre y la nueva mujer republicana, comenzando desde la escuela y llegando a los niveles más altos de la educación superior», afirmó. Ruiz subrayó la importancia de una conciencia integradora e innovadora, que incluya la educación de adultos para quienes no han culminado sus estudios.

Asimismo, el concejal Ernesto Tovar resaltó el valor del trabajo de los educadores del municipio, recordando a la profesora María del Carmen Pérez de Caldera como un ejemplo de dedicación y mérito docente.

Por último, el concejal Higinio Herrera, presidente del concejo municipal, extendió un saludo a todos los presentes y expresó total apoyo a la comisión y al sector educativo en general. Además, resaltó el trabajo en conjunto con el gobierno nacional, regional y local.

PRENSA CONCEJO MUNICIPAL FLA | FOTOS: CORTESÍA

 

