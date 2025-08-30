Jornada de limpieza embelleció la icónica plaza Bolívar de Maracay

*** La actividad preservó la estética y el valor patrimonial, siendo un sitio de esparcimiento para el encuentro de las familias maracayeras y visitantes***

CIUDAD MCY.-Las cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) en su compromiso de asear cada rincón de la ciudad, llevaron a cabo una exhaustiva jornada de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la incógnita plaza Bolívar de Maracay.

Esta importante labor se alinea con el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la Vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez y está enmarcada en la 2T con un enfoque especial en «Ciudades humanas para el Buen Vivir y el desarrollo de los servicios públicos».

Las cuadrillas especializadas de Fundaragua se desplegaron para ejecutar labores de barrido, desmalezamiento, recolección de desechos y saneamiento general de las áreas verdes y caminerías de la plaza.

​La jornada forma parte de un cronograma de mantenimiento constante que tiene como objetivo preservar la estética y el valor patrimonial de este icónico lugar de encuentro para las familias maracayeras y visitantes.

​Cabe resaltar que estas operaciones de saneamiento y embellecimiento se realizan de manera periódica, reafirmando el compromiso del Gobierno regional con la recuperación de la infraestructura y los servicios públicos para el bienestar de toda la población aragüeña.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CORTESIA