Conductores reciben orientación sobre seguridad vial en aula móvil de Mariño

La iniciativa es impulsada por la gobernadora Joana Sánchez; el alcalde, Carlos Guzmán y el diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, quienes promueven el Plan Cuidemos la Vida

CUIDAD MCY.-A propósito de la celebración del Día Mundial del Uso Correcto del Cinturón de Seguridad, se desplegó un aula móvil sobre educación vial y concientización acerca de la utilización correcta de los mecanismos de seguridad, en la Comuna Samán de Güere del municipio Santiago Mariño. Así lo informó, Ovidio Peñuela, responsable de la Oficina de Prevención del Delito en el municipio Santiago Mariño.

Este tipo de iniciativas es impulsado por la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; el alcalde del municipio Mariño, Carlos Guzmán y el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Manuel Hernández, con el objetivo de fomentar el Plan Cuidemos la Vida.

En este sentido, Peñuela destacó que la jornada estuvo diseñada para incentivar a los usuarios a utilizar de manera correcta los dispositivos de seguridad, con la finalidad de resguardar la vida de cada conductor que transita por las vías. Asimismo, indicó que se atienden todas las deficiencias que existen a nivel de educación vial en la jurisdicción.

Además, añadió que se contó con la participación del vicepresidente de la Junta Directiva del Concejo Municipal de Santiago Mariño, Johan Zambrano en articulación con más de 30 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad y entes gubernamentales de Aragua, como son: Policía Nacional Bolivariana, Policía del estado Aragua, Policía Municipal; funcionarios de la Dirección de Prevención del Delito, y el equipo de la Superintendencia Nacional Antidrogas.

LUEGO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

De igual forma, Ovidio Peñuela, informó que las autoridades se mantendrán en despliegue con campañas y conversatorios en instituciones educativas del municipio Santiago Mariño, para promover el uso del cinturón y casco para reducir la gravedad de las lesiones en accidentes de tránsito.

Es importante destacar, según demuestran estudios, que el uso correcto del cinturón de seguridad y el casco reduce hasta 50% el riesgo de lesiones graves y mortales en un accidente. Las autoridades del municipio Santiago Mariño buscan garantizar que el uso de estos, sea una práctica consciente y habitual para reforzar la seguridad de todos los ciudadanos en las vías.

Estas jornadas se alinean con las políticas nacionales de protección ciudadana y seguridad vial direccionadas por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, en su constante búsqueda por reducir los índices de mortalidad debidos a accidentes viales en el ámbito nacional.

PRENSA MARIÑO | FOTOS CORTESÍA