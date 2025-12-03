Pueblo y Gobierno reinauguran tres escuelas en Urdaneta

CUIDAD MCY.-En un emotivo y concurrido acto, el alcalde de Urdaneta, Julio Melo celebró junto a su pueblo la reinauguración de los espacios que albergan a tres importantes instituciones educativas del municipio: la Unidad Educativa Nacional Arturo Uslar Pietri, la Unidad Educativa Dos Montes y el Preescolar Nacional Andrés Bello.

La autoridad local expresó su gran alegría por este logro, destacando que es un resultado directo de los proyectos aprobados por el Presidente Nicolás Maduro a través de la Corporación Juntos Todo es Posible.

El alcalde enfatizó el papel fundamental de la organización comunitaria en la ejecución de las obras. «Este logro es el resultado del trabajo del Poder Popular con la participación activa de la comunidad y el apoyo de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto a líderes como Walter Gavidia, presidente de la Corporación ‘Juntos Todo es Posible'», señaló.

En su intervención, Melo destacó el enfoque de su gestión. «Seguimos fortaleciendo los nuevos métodos de gobierno que ponen al pueblo en el centro de las decisiones», afirmó, refiriéndose a la articulación entre el gobierno local, regional y nacional con las comunidades.

Para finalizar, el ejecutivo municipal dijo que la reinauguración de estos centros educativos no solo mejora la infraestructura, sino que también garantiza mejores condiciones para la formación de la juventud urdenatense con la entrega de dotaciones de equipos y herramientas necesarias para su educación.

«Este acto se consolida como una clara muestra de que cuando existe voluntad, compromiso y unidad, «¡Juntos Todo es Posible!», aseveró.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA | FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA