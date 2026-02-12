Consecomercio respalda Proyecto de Ley Orgánica de Derechos Socioeconómicos

CIUDAD MCY.- El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) respalda el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos impulsado por el Gobierno nacional.

Su presidente, José Rodríguez, manifestó a un canal de televisión nacional que ven con «buenos ojos» la propuesta presentada por el Ejecutivo al Parlamento Nacional, ya que sintetiza parte de sus aspiraciones como comerciantes y empresarios.

El empresario afirmó que el proyecto privilegia la «conciliación, la corresponsabilidad, la participación de los consumidores, que para nosotros es importante», así como «evaluar los criterios para determinar los precios, que es algo muy sensible, pero que vemos también con una actitud positiva porque van a ser sujetos a un proceso distinto».

Además, Rodríguez acotó que el «comercio y servicio son complementarios» y que el sector de «servicio tiene una contribución importante del 14 % al producto interno bruto (PIB)».

Asimismo, el dirigente gremial ratificó pleno respaldo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por la Asamblea Nacional (AN) y recalcó que muchas empresas afiliadas a las cámaras en Maracaibo, Falcón y Monagas prestan servicio a estas operadoras.

