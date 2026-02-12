Venezuela y EEUU ratificaron voluntad de superar diferencias a través del diálogo

CIUDAD MCY.- Venezuela y Estados Unidos confirmaron su intención de superar las tensiones mediante intercambios pacíficos y diplomáticos, luego de que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió en Caracas al secretario de Energía del país norteamericano, Christopher Wright ​.

Rodríguez resaltó que, pese a los “altos y bajos” en las relaciones políticas y geopolíticas, ambas naciones comparten una larga historia energética que se remonta a la explotación de recursos naturales desde hace más de un siglo, reseña Prensa Presidencial.

En declaraciones oficiales, la mandataria encargada afirmó que confiaba en que la diplomacia permitirá superar las diferencias y señaló que el diálogo político, diplomático y energético es el instrumento adecuado para avanzar en la cooperación.

El encuentro prioriza la estabilidad y el beneficio mutuo de ambos pueblos, consolidando una agenda energética que debe ser productiva, efectiva y ventajosa para las dos naciones.

Wright, por su parte, formuló llamados a ampliar la colaboración económica y energética, y la visita marcó un hito en los contactos entre altos funcionarios de Estados Unidos y Venezuela.

FUENTE AVN

FOTO: CORTESÍA