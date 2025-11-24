Consejos de Campesinos de Ribas recibieron certificados de acreditación

CUIDAD MCY.-En un emotivo acto, cargado de energía, alegría y amor por las tierras venezolanas, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados de acreditación a los 55 Consejos de Campesinos del municipio José Félix Ribas del estado Aragua, en la hacienda San José de la parroquia Zuata.

La actividad estuvo encabezada por la Ingeniero María Alejandra Rosales, Directora regional del Ministerio de Agricultura y Tierra y el alcalde Juan Carlos Sánchez.

Además del acompañamiento de Alberto Mora, de la oficina regional de tierras; el Comandante del Área de Defensa Integral (ADI) 4410 capitán Antonio Ricaurte, del municipio Ribas, Coronel Luis Manuel Rodríguez Pérez; el Presidente del Concejo Municipal de Ribas, Miguel Montaban y demás concejales de Ribas.

La Directora Regional del Ministerio de Agricultura y Tierra, expresó ‘ustedes son héroes y heroínas de la patria, que han asumido el rol importante de producir y que ahora toca asumir las tareas que dejó el Presidente Nicolás Maduro desde el Congreso de Campesino que se realizó en Julio de este año, que es la confirmación de los consejos de campesinos y son la célula de la Unión nacional campesina Ezequiel Zamora.

«Este es uno de los municipios que más consejos de campesinos tienen, si no me equivoco es el 2do municipio en el estado… Ahora nos toca prepararnos para lo que será la primera consulta de campesinos por comuna, dónde tendrán la oportunidad de presentar proyectos colectivos, gracias al apoyo del Presidente Maduro, del ministro Julio León Heredia, de gobernadora Joana Sánchez y en este municipio al Alcalde Juan Carlos Sánchez», puntualizó.

En este sentido, el Alcalde expresó “nuestros campesinos y campesinas juegan un papel fundamental y lo han demostrado en la historia, recordamos a los lanceros de Páez y a esas tropas que no tenían una formación militar pero estuvieron dispuestos a defender nuestra patria… hemos avanzado en producir lo que consumimos y consumir lo que producimos, tenemos la experiencia, la conciencia y ahora viene una etapa de organización”

“Quien diría que en medio de esta agresión estamos en una reorganización, del PSUV y el movimiento de campesinos es el que ha dado el primer paso, también se han sumado los trabajadores, los docentes y los estudiantes; estamos en un proceso de refundación de las organizaciones sociales y dar paso a lo que está en el libro rojo, un partido de movimientos que estén dentro del partido y será los pensamientos de los propios movimientos que decidan”, puntualizó Sánchez.

Por su parte, Jackson Martínez representante de uno de los Consejos de Campesinos, dijo “somos importantes, todo profesional necesita al campesino 3 veces al día. Sabemos cómo producir, cómo mantenernos, sabemos cómo guerrear en el monte y no es fácil que nos derrote. Estamos preparados en los 4 puntos cardinales. Nosotros somos los que salimos a la lucha, sabemos cómo manejar una escopeta, sabemos cómo defender la tierra de Zamora, tierra de hombres libres y estamos para defender Venezuela”.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA