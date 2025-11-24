HCM conmemoró Semana del Niño Prematuro con diversas actividades educativas

Estas actividades no solo buscan visibilizar la crisis de salud que representa la prematuridad, sino también orientar a las familias en el manejo de esta situación.

CUIDAD MCY.-En el marco del Día Mundial del Niño Prematuro, el Hospital Central de Maracay (HCM), a través de su servicio de Neonatología, desarrolló una semana de actividades recreativas, educativas y religiosas, con el firme propósito de generar conciencia sobre los desafíos del nacimiento prematuro y brindar herramientas a las madres para el cuidado de sus hijos.

La jornada estuvo encabezada por la directora general del HCM, Dra. Elba Petit, y el jefe del departamento de Pediatría, Dr. José Lugo Perales, quienes acompañaron al equipo médico y de enfermería del nosocomio en esta noble labor de sensibilización.

La semana inició con el cine foro «Un viaje especial como prematuro», una actividad diseñada para ofrecer contención emocional a las madres con recién nacidos hospitalizados.

Además, se efectuaron los conversatorios sobre doppler transcraneal, más allá de la imagen; claves para la detección precoz de lesión cerebral; optimización de la perfusión en UCI neonatal y se realizó un programa de canguro.

Para culminar la conmemoración, las madres y el personal de salud disfrutaron de un emotivo acto cultural que contó con la participación del reconocido violinista aragüeño Ernesto Molina y el saxofonista Walter Enoc Márquez Y EL toque espiritual estuvo a cargo del Pastor Pedro Rodríguez, quien ofreció palabras de fe y esperanza a las familias presentes.

Finalmente estas acciones reafirman el compromiso del presidente Nicolás Maduro y la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez; bajo el impulso en la región de la gobernadora Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, de garantizar un acompañamiento integral, humano y de calidad al bebé prematuro y a su madre.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA