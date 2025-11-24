Ciudad MCY

HCM conmemoró Semana del Niño Prematuro con diversas actividades educativas

PorMilexis Pino

Nov 24, 2025

Estas actividades no solo buscan visibilizar la crisis de salud que representa la prematuridad, sino también orientar a las familias en el manejo de esta situación.

CUIDAD MCY.-En el marco del Día Mundial del Niño Prematuro, el Hospital Central de Maracay (HCM), a través de su servicio de Neonatología, desarrolló una semana de actividades recreativas, educativas y religiosas, con el firme propósito de generar conciencia sobre los desafíos del nacimiento prematuro y brindar herramientas a las madres para el cuidado de sus hijos.

La jornada estuvo encabezada por la directora general del HCM, Dra. Elba Petit, y el jefe del departamento de Pediatría, Dr. José Lugo Perales, quienes acompañaron al equipo médico y de enfermería del nosocomio en esta noble labor de sensibilización.

La semana inició con el cine foro «Un viaje especial como prematuro», una actividad diseñada para ofrecer contención emocional a las madres con recién nacidos hospitalizados.

Además, se efectuaron los  conversatorios sobre doppler transcraneal, más allá de la imagen; claves para la detección precoz de lesión cerebral; optimización de la perfusión en UCI neonatal y se realizó un programa de canguro.

Para culminar la conmemoración, las madres y el personal de salud disfrutaron de un emotivo acto cultural que contó con la participación del reconocido violinista aragüeño Ernesto Molina y el saxofonista Walter Enoc Márquez Y EL toque espiritual estuvo a cargo del Pastor Pedro Rodríguez, quien ofreció palabras de fe y esperanza a las familias presentes.

Finalmente estas acciones reafirman el compromiso del presidente Nicolás Maduro y la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez; bajo el impulso en la región de la gobernadora Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, de garantizar un acompañamiento integral, humano y de calidad al bebé prematuro y a su madre.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA

