Consulta nacional a través del Sistema Patria definirá las bases del nuevo modelo laboral

CIUDAD MCY.-En un paso hacia la transformación del entorno de trabajo en el país, se anunció el inicio de un proceso de consulta nacional que se llevará a cabo a través del Sistema Patria. Esta iniciativa busca recolectar las propuestas directas de la clase obrera venezolana para la construcción de la Constituyente Laboral, permitiendo que la voz de los trabajadores sea el insumo principal en el diseño de las nuevas políticas públicas y normativas que regirán el sector productivo.

Este mecanismo de participación democrática tiene como objetivo identificar ideas clave que permitan optimizar la protección del salario y fortalecer la seguridad social de quienes impulsan la economía nacional. Al respecto, Delcy Rodríguez destacó que el compromiso del Estado es redactar un esquema laboral plenamente adaptado a las realidades actuales. «Vamos a escribir, a organizar y a diseñar un modelo laboral para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras», afirmó, subrayando que la opinión de la base trabajadora será el eje central de esta reforma.

El anuncio se produjo en el marco de una inspección a la planta Río de Oro, donde se evidenció un modelo de eficiencia con 361 trabajadores que operan en tres turnos bajo condiciones de estabilidad y respeto a sus derechos fundamentales. Este enfoque busca no solo asegurar la productividad industrial, sino también dignificar la actividad laboral en todo el territorio, consolidando una relación de justicia social que fortalezca el futuro económico del país.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA