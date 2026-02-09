Presidenta Encargada Delcy Rodríguez: Consumo cárnico tuvo un crecimiento de 32% en enero

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que el consumo cárnico tuvo un crecimiento de 32% en el mes de enero, con respecto al mismo periodo del año 2025.

El anuncio lo realizó durante el recorrido a la planta procesadora de alimentos Río de Oro, ubicada en Baruta, estado Miranda, donde resaltó que «sigue la marcha, la senda del trabajo conjunto de toda Venezuela por la economía nacional».

«Estamos buscando el sector industrial venezolano tanto primario como transformador que estén vinculados, perfectamente coordinados y encadenados (…) El consumo de enero 2026 tuvo un crecimiento de más del 32% en relación a enero 2025. Esta es la senda que estamos buscando para nuestro país. Que Venezuela no se detenga, que avance, que Venezuela crezca con Paz económica, política y social», informó Rodríguez.

En ese contexto, afirmó que el país desea avanzar, superando las dificultades, venciendo el bloqueo ilegítimo establecido por Estados Unidos contra Venezuela.

Durante la jornada, la mandataria encargada, estableció contactos con diversos estados del país y la ciudad capital para inspeccionar y constatarla producción cárnica en el territorio nacional.

En el estado Apure, el gobernador de la entidad, Wilmer Rodríguez, destacó que el matadero frigorífico industrial San Francisco, de la Corporación Ganadera Bravos de Apure S.A., cuenta con la capacidad de matanza de 600 animales día.

«Este matadero juega un papel fundamental con la comuna. Son la comunas que arriman la materia prima a este matadero para que sean sacrificado para procesar alimentos», señaló Rodríguez.

En otro contacto en el estado Lara, se informó acerca de la ampliación de la capacidad de la empresa pasteurizadora de leche Convelac, con una integración de 48 productores, y que tiene una capacidad de 40.000 litros día.

Por otra parte, la presidenta encargada, resaltó cómo la economía comunal está enlazada a la industria de la producción nacional.

«70 reses se reciben en Caracas y van a las depostadoras comunales que están en La Yaguara-Junquito y El Valle. Carnes a precios solidarios que van a los circuito de las bodegas comunales. Es la economía comunal que está enlazada y encadenada a la industria, la producción primaria de ganado y que está enlazada a los grandes mataderos del país», recalcó.

FUENTE: AVN

FOTOS: CORTESÍA