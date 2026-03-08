Consulta Popular 2026 incorpora puntos de vacunación contra la fiebre amarilla en sectores priorizados

CIUDAD MCY.- La vicepresidenta sectorial de Salud, Ciencia, Tecnología y Ecosocialismo, Isabel Iturria, informó que la Consulta Popular Nacional 2026 integra puntos de vacunación contra la fiebre amarilla en las secciones electorales ubicadas en las 22 parroquias priorizadas por la circulación del virus.

Explicó que en los estados de Barinas, Aragua y Portuguesa, se han activado 390 puntos de vacunación móviles, uno en cada sección electoral. El objetivo es alcanzar una cobertura del 95% en los próximos dos meses para las personas de entre 1 y 59 años.

Iturria recordó que la consulta forma parte del mecanismo de democracia directa establecido por la Constitución de 1999 y que permite a las comunidades dar prioridad a los proyectos que se van a financiar. Indicó que la participación a partir de los 15 años refuerza el ejercicio de la ciudadanía.

Destacó que la organización de la consulta y del poder popular es predominantemente femenina. Señaló que “en las mesas, en las jefaturas de calle y en la movilización comunitaria, las mujeres representan cerca del 66% de la participación”, según lo observado durante su votación en horas de la mañana.

Invitó a acudir con la cédula de identidad y la tarjeta sanitaria para realizar ambas jornadas en un solo día.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA