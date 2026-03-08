Ángel Prado: Resultado extraordinario y gran participación registra Consulta Popular 2026

CIUDAD MCY.-“A pocos minutos del cierre de esta gran jornada electoral de la democracia venezolana, podemos decir que tenemos un resultado extraordinario, una gran participación”, informó el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Ángel Prado, durante un programa especial de Venezolana de Televisión (VTV), como parte del operativo especial por la jornada electoral.

El ministro, acompañado con voceras de varias comunas de Caracas, refirió que este domingo, Día Internacional de la Mujer, precisamente millones de mujeres y también hombres de las comunidades y Comunas celebran esta primera consulta que manda un mensaje global

“Manda un mensaje al mundo, Venezuela está de pie, que Venezuela no se rinde a pesar de las circunstancias, a pesar de lo vivido este año después del 3 de enero, nuestro país ha tenido una respuesta importante, es la gran movilización que hemos hecho dos meses después de este terrible bombardeo que ocurrió contra nuestro país”, advirtió Prado, con énfasis y contundencia

Esta acción electoral venezolana, refuerza la seguridad que “nadie nos va a robar la felicidad, nadie nos va a robar la esperanza, somos un pueblo amoroso, solidario, pueblo trabajador que va pa´lante y que tiene líderes y lideresas a la altura del momento histórico que estamos viendo”.

La Consulta Popular, reiteró, da buenos resultados a las comunidades, porque se optimizan los recursos. “Y es la primera consulta de este año 2026, vendrán más, pero hemos iniciado el año, de verdad, hablando electoralmente, muy bien, con una gran movilización”. Reconoció especialmente la alta participación en el Zulia, así como estados andinos, centrales, orientales y del centro.

Reconoció la labor de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien lidera este proceso de consulta popular nacional para reivindicar, visibilizar la importancia de participación de la mujer venezolana y del pueblo en general en todo el proceso de construcción democrática, participativa y protagónica.

Recordó que el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, a partir de la victoria del año 2024 en su tercer periodo de gobierno de la Revolución, ideó este método de trabajar para ejecutar buena parte del presupuesto de la nación con el Poder Popular.

Patentizó la alta motivación presente en las comunidades, tanto urbanas como rurales, porque la consulta sí ofrece resultados a las necesidades planteadas. Ejemplarizó este hecho, con lo realizado en los años 2024, 2025, cuando el presidente Maduro aseguró y entregó los recursos a las comunidades.

“Y nuestra gente, pues, de manera muy honesta, administró esos recursos, realizó la contraloría social, se rindió cuenta, se ha cuidado sobre todo la solvencia moral de la dirigencia de base, que en su gran mayoría son mujeres casi al 80% de los consejos comunales y comunas están liderados por mujeres”.

Finalmente, reconoció el esfuerzo y la campaña realizada por las voceras y voceros comunales de Venezuela y aseveró que continuará el apoyo y el respaldo institucional.

“Acompañándoles, ayudarles, contribuir con su lucha para que siga la transformación en nuestras comunidades”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA