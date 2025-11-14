Mariño fortalece la cultura a través del foro: Burriquita tradicional “Del sombrero hasta las alpargatas”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CUIDAD MCY.-En un ambiente cargado de entusiasmo y compromiso cultural, la sede del Concejo Municipal de Santiago Mariño se convirtió en escenario del Primer Foro de la Burriquita Tradicional: “Del sombrero hasta las alpargatas”, un encuentro que reunió historia, diversidad, confección, música y baile de esta emblemática manifestación popular.

La jornada estuvo encabezada por maestros de tradición pertenecientes a los colectivos de la Tradicional Burriquita proveniente de los municipios Zamora, Santiago Mariño y de Choroní, quienes compartieron saberes y experiencias con los voceros y voceras del Poder Popular de Cultura de los ocho consejos comunales que integran la Comuna Valles del Picacho.

El director de Cultura de Santiago Mariño, Jesús Cornieles, destacó que este primer foro está dirigido inicialmente a los voceros de cultura de la comuna Valles del Picacho, con el compromiso de extenderlo progresivamente a todas las comunas del municipio.

“Este esfuerzo busca que nuestros cultores y cultoras continúen formándose y compartiendo en torno a nuestras diversas manifestaciones tradicionales y artísticas”, expresó.

Cornieles resaltó que esta comuna se ha trazado como meta consolidarse en el epicentro cultural del municipio Mariño, promoviendo la identidad y el arraigo de sus comunidades.

Al mismo tiempo, resaltó el representante de la cultura en Mariño el apoyo logístico y el respaldo irrestricto de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Carlos Guzmán, quienes han impulsado la creación de espacios permanentes para la formación y encuentro de los cultores locales.

405 AÑOS DE TURMERO: TRADICIÓN Y CELEBRACIÓN

En el mismo contexto, indicó el titular de la cartera de cultura en Mariño que el foro se enmarca en la conmemoración de los 405 años del pueblo de Turmero, cuya elevación eclesiástica será celebrada el próximo 27 de noviembre. En este contexto, Cornieles efectuó una invitación extensiva a todo el pueblo de Santiago Mariño para integrarse y participar activamente en las actividades culturales previstas.

“Desde la Dirección de Cultura reafirmamos nuestro compromiso de seguir programando actividades para el Poder Popular, las comunas y los consejos comunales, con el llamado a continuar promoviendo la cultura en cada calle y comunidad, porque Aragua es cultura, Mariño es cultura, y seguiremos trabajando juntos por nuestra identidad y tradición”, concluyó.

REINA BETANCOURT | FOTOS CIUDAD MCY