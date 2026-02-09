Continúa el Plan de Mantenimiento Vial en Ribas

CIUDAD MCY.- En aras de avanzar en el mantenimiento vial del municipio José Félix Ribas, establecido en la 2da transformación en su vértice de ciudades humanas, servicios públicos e infraestructura, se realizó bacheo en la avenida Francisco de Loreto.

Explicó, la ingeniero Yoli Castillo, que vienen realizando un procedimiento de escarificación en partes de la vialidad puntuales y posteriormente la colocación de mezcla asfáltica en caliente.

Las labores se desarrollaron en la zona centro de la Ciudad de la Juventud, trabajos que se continuarán realizando desde la avenida Loreto hacia la avenida Victoria y luego avenida Miranda. “Paralelamente vamos a estar en la vía Pie de Cerro”.

Estas acciones van fijadas con el firme propósito de brindar a la población óptimas condiciones viales, gracias a las políticas de acción de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, contando con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y siendo ejecutadas por la dirección del alcalde Juan Carlos Sánchez.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA