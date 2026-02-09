Jornada social de salud atendió a más de 700 personas en Las Guacamayas

CIUDAD MCY.- Tal y como estaba programado, se llevó a cabo una jornada más de atención social en materia integral de salud. En esta oportunidad, más 700 personas de la parroquia Las Guacamayas en el municipio Ribas, fueron beneficiadas como parte de las políticas emanadas por el Ejecutivo Nacional.

Este tipo de atenciones se realizan cada semana en toda Venezuela con el trabajo conjunto de diferentes entes gubernamentales junto al Poder Popular organizado, siendo en el municipio Ribas, impulsado por el alcalde Juan Carlos Sánchez, a través de la Secretaria de Atención Social en Ribas.

“Muy buena la atención y entrega de medicamentos, espero este tipo de jornadas se repitan con mayor frecuencia para el beneficio de todos ya que es directa al pueblo con profesionales comprometidos con todo lo social”, dijo Beatriz Pérez, habitante de la parroquia.

Los servicios prestados fueron: odontología, pediatría, medicina general e interna, ginecología, ecografía, vacunación, despistaje de diabetes. Movimientos como Somos Venezuela y plan Parto Humanizado se sumaron a la jornada además de la activación de entes como El instituto Venezolano del Seguro Social, Casa de la Mujer “Josefa Palacio de Ribas” y Casa del Abuelo “San Joaquín y Santa Ana”, participaron en apoyo a la programación.

PRENSA RIBAS

FOTOS: CORTESÍA