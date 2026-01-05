Comuna Socialista Las Mercedes alzó su voz exigiendo el retorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores

CIUDAD MCY.- La Comuna Socialista Las Mercedes, del municipio José Félix Ribas del estado Aragua, alzó su voz de protesta contra los hechos acontecidos la madrugada del pasado sábado 3 de enero en la ciudad de Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua, en la cual grupos élite del imperio norteamericano bombardearon y mataron a sangre fría a militares y civiles durante el secuestro y extracción del presidente legítimo y obrero de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Queremos de vuelta a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores, quienes fueron vilmente secuestrados por el gobierno genocida de los Estados Unidos quienes se creen los dueños del mundo, lo que hicieron fue un acto terrorista que atenta contra la paz de América Latina, desde la Comuna Socialista Las Mercedes repudiamos todo acto terrorista y violencia contra Venezuela y los pueblos del mundo”, indicó Wesesla Terán, resaltando que “Aquí no hay transición sino Revolución”.

De igual modo, Arquímedes Romero, parlamentario de la comuna condenó los actos terroristas destacando la violencia flagrante del derecho internacional. “Somos un país de paz, Venezuela como siempre lo ha expresado nuestro presidente Nicolás Maduro ha estado abierto al diálogo en el marco del respeto e igualdad. Lo que sucedió el pasado sábado en la madrugada no puede quedar impune y exigimos el regreso del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”.

Finalmente, Rolando Herrera unió su voz de protesta destacando que el imperio estadounidense se encuentra debilitado económicamente y busca a través de la fuerza apoderarse del petróleo y demás recursos naturales de Venezuela. “No vamos a permitir que nos roben, somos un país libre y soberano, que nos regresen a nuestro Presidente y la Primera Combatiente secuestrado por el imperio del mal”

