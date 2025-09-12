Vicepresidenta exhorta a EEUU a cambiar su objetivo

CIUDAD MCY.- La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, señaló que los Estados Unidos deben «calibrar su GPS porque la droga que quieren combatir no sale por el Caribe, sino por el océano Pacífico».

Así lo informó durante la Plenaria Extraordinaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En ese sentido, destacó que Venezuela tiene la amenaza de misiles que lo apuntan, pero este es un pueblo de paz y un Estado apegado a derecho.

En ese orden, agregó que estas agresiones por parte del imperio norteamericano «no son un tema militar, la presencia de barcos en el Caribe, otro objetivo y significado y no es más que un cambio de régimen en Venezuela y no es combatir el narcotráfico como lo hacen creer».

La vicepresidenta indicó que Venezuela no es un país que esté inmerso en drogas, por lo que aseguró que esas acusaciones constituyen una gran patraña. «La droga sale de Ecuador porque son el principal exportador de estupefacientes a Estados Unidos y a Europa», agregó.

En esa línea, Rodríguez recalcó que de acuerdo con informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, desde 1999 hasta 2025, Venezuela no es un país relevante en materia de droga. «No es productor, ni en sus tierras hay narcotráfico, ni tampoco está enfermo de estupefacientes. Tamaña mentira, pretenden adjudicarle al país», reiteró.

Dijo que en cambio, la extrema derecha ha hecho alianzas con el narcotráfico colombiano, mexicano y ecuatoriano. «Hemos visto cómo han atentado contra el pueblo», sentenció.

CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA