Copa Navideña de fútbol sala se desarrolló con éxito en Lamas

La iniciativa congregó a equipos locales en un evento que destacó el talento juvenil y el aprovechamiento de espacios públicos recuperados para la práctica deportiva

CIUDAD MCY .- La cancha rehabilitada del Parque San Isidro ubicada en el municipio José Ángel Lamas se convirtió en el epicentro del fútbol sala local tras la exitosa culminación de la Copa Navideña “Dr. Tony García”, un evento deportivo que congregó a jóvenes talentos y equipos representativos de la comunidad, consolidándose como un espacio de encuentro, sana competencia y promoción del deporte.

La jornada, desarrollada durante la temporada decembrina, destacó por el alto nivel competitivo, el entusiasmo del público asistente y el protagonismo de la juventud, que encontró en esta iniciativa una plataforma para demostrar disciplina, compromiso y pasión por el fútbol.

En este sentido, los encuentros se disputaron en un ambiente de respeto y camaradería, fortaleciendo los valores asociados a la práctica deportiva.

La realización de la Copa Navideña responde a la apuesta institucional por el deporte como herramienta de inclusión social, formación integral y prevención, especialmente entre niños y jóvenes, promoviendo hábitos saludables y el uso positivo del tiempo libre.

Este evento fue posible gracias al respaldo del presidente de la República, Nicolás Maduro; de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; y del alcalde del municipio, Tony García, cuyas políticas públicas continúan impulsando el deporte como pilar fundamental de la gestión, orientada al fortalecimiento del tejido social y al bienestar colectivo.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA