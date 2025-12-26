Pugilista Norkis Carreño campeona profesional del torneo la Velada del año

Ciudad MCY.-Con un Ko Técnico la pugilista Niorkis “La Bachaca” Carreño venció a María “La China Baena” y en peso ligero Brandom Dunamis García ganó cuatro peleas invictas y tres por Knockout, en la pelea estelar de “La Velada del Año” efectuada en el Espacio Cultural Deportivo Morochito Rodríguez en Ciudad Caribia.

Durante el torneo, “La Bachaca” Carreño destacó que trabajó muy duro, aproximadamente 10 años y lo logró, “esta es la primera de muchos campeonatos. Igualmente, “Dunamis” García puntualizó que la “meta ahora es seguir avanzando, porque en enero vienen cosas buenas.”

Un total de 24 atletas de boxeo participaron en este encuentro que fomenta la masificación del deporte y permitió cumplir el ciclo competitivo 2025 con seis combates amateur y seis profesionales. Por su parte, el pugilista de Classic Boxing Club Carlos Aponte comentó que lleva entrenando esta disciplina tres años e hizo su primer debut amateur.

La Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo de Ciudad Caribia Almirante José Luis Pestana Abreu junto al Jefe del Corredor Comunal El Pueblo Caribe Mayor General Mayagui Nayade Lockiby entregaron reconocimientos a los entrenadores Ediberto Páez y a Jorbi Villaroel, ambos de la Escuela de Boxeo Bernardo Piñango de Ciudad Caribia.

Igualmente, fue escogido como el mejor atleta del año a Samuel Ignacio García del Gimnasio Black Kout. Los anfitriones del campeonato celebraron el triunfo de Anderson La Promesa López y Fray Millán.

Con estas iniciativas, el Gobierno Nacional a través la Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo de Ciudad Caribia Almirante José Luis Pestana Abreu fomentan el desarrollo de nuevos talentos deportivos y los impulsa a utilizar el tiempo libre para entrenar y convertirse en los mejores del boxeo según la categoría.

Fuente: Prensa DMDCC | FOTO CORTESÍA