Municipios de Aragua conmemoraron los 161 años de San José Gregorio Hernández

El santo venezolano es venerado por la fe católica de los aragüeños

CIUDAD MCY.-En diversos municipios del estado Aragua, se han llevado a cabo eucaristías conmemorativas por el natalicio de San José Gregorio Hernández, en el marco de su reciente canonización junto a la Santa Madre Carmen Rendiles como los primeros Santos de Venezuela.

Sucre, pueblo de paz y fe infinita

En el Santuario San José de Cagua, el pueblo se unió en una misa de acción de gracias por la canonización de los dos primeros santos venezolanos. El alcalde, Wilson Coy, compartió detalles del evento en su cuenta de Instagram.

Homenaje al Santo Dr. José Gregorio Hernández en FLA

La comunidad católica se congregó para honrar la vida y legado del Santo Dr. José Gregorio Hernández en una procesión encabezada por el alcalde, Víctor Bravo, quien documentó el acto de fe en su perfil de Instagram.

Celebración del Santo Venezolano en Lamas

En la parroquia y Santuario Diocesano Nuestra Señora de Montserrat, se celebró una misa presidida por el párroco Castor Palma, conmemorando los 161 años del natalicio de San José Gregorio Hernández. La eucaristía también rindió homenaje a la labor de todos los médicos del pueblo de Santa Cruz, como muestra de agradecimiento, según indicó el alcalde Tony García en su cuenta de Instagram.

San Casimiro renueva su fe

Los feligreses celebraron a los santos venezolanos con una gran ceremonia donde presentaron las reliquias y expresaron su fervor católico a través de oraciones y cantos, evidenciado en un video publicado por la cuenta oficial de la alcaldía del municipio.

Girardot honra al médico de los pobres

En conmemoración de su natalicio, la alcaldía de Girardot dedicó una publicación en su cuenta de Instagram a San José Gregorio Hernández, reconociéndolo como un hombre que unió ciencia y fe, servicio y esperanza. Además, se honró su legado de compasión, humildad y entrega al prójimo.

La celebración de estos eventos resalta la profunda devoción que los aragüeños sienten por San José Gregorio Hernández, un símbolo de fe y esperanza para todos.

JUAN ZAPATA | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA