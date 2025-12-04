Más de 176 mil atenciones y nuevos servicios resaltan en aniversario de Asodiam

La institución arriba a los 33 años brindando atención en materia de salud a todos los aragüeños

CUIDAD MCY.-La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), celebró su trigésimo tercer aniversario el pasado 3 de diciembre con diversas actividades en beneficio del pueblo aragüeño.

La jornada inició con un servicio de acción de gracias para ofrecer el mensaje de Dios a los presentes, tanto trabajadores como personas ubicadas alrededor del Hospital Central de Maracay (HCM). En paralelo, se realizó una jornada de vacunación en alianza con Corposalud y una jornada de despistaje de enfermedades.

Seguidamente, el Dr. Junior Vera ofreció un conversatorio a los presentes sobre la prevención del VIH, haciendo énfasis en la importancia de las pruebas de detección temprana, en la eliminación del estigma y la discriminación en el entorno laboral y de atención médica, promoviendo una cultura de apoyo y seguridad para pacientes y empleados.

Una vez culminado el taller, todos los trabajadores de Asodiam se dirigieron al HCM para hacer entrega de varios donativos por parte de aliados a la institución. Se entregó a los pacientes guantes, pañales, anticoagulantes, medicamentos hipertensivos, antiinflamatorios, antibióticos, jeringas, entre otros, en beneficio de la comunidad.

Más tarde, se efectuó el acto central con autoridades regionales presentes, como la secretaria del Despacho, Belén Arteaga Calanche, el secretario para Movimientos Sociales, Óscar Briceño, y la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, entre otras autoridades del gremio médico.

La presidenta de Asodiam, Ana Sandoval, brindó un balance de gestión del presente año 2025, donde explicó que entre enero y julio realizaron más de 96 mil atenciones y de agosto a noviembre sumaron más de 80 mil atenciones.

Detalló que los servicios más solicitados son consultas médicas, laboratorios, ecografías y radiografías; del mismo modo, informó que, entre agosto y noviembre, la organización invirtió en rehabilitación y equipamiento en infraestructura y electricidad, mantenimiento y adquisición de complementos de equipos médicos, y logró la apertura de dos servicios médicos nuevos como la espirometría infantil y la safenectomía.

Finalmente, la presidenta Sandoval anunció que para el año 2026 se tiene estipulada la inauguración de un espacio denominado Centro Especializado de Fisioterapia y Rehabilitación Aragua (CEFRA). La celebración culminó con la entrega de reconocimiento a algunos trabajadores y el tradicional cumpleaños, en reconocimiento a la constante labor de Asodiam en favor de la salud en la región.

PRENSA ASODIAM | FOTOS: ASODIAM