Parque Acuático Maracay encendió su navidad con un espectáculo de luces y colores

Un evento que marcó el inicio de la navidad en este espacio tan popularmente reconocido por locales y visitantes, se vivió por todo lo alto.

CIUDAD MCY.- El Parque Acuático Metropolitano de Maracay se vistió de gala y color para recibir la temporada decembrina con un magno evento de encendido de luces que congregó a la familia aragüeña en una noche inolvidable de cultura y celebración.

Bajo un ambiente de profunda alegría y espíritu festivo, el parque se iluminó completamente, dando inicio oficial a las festividades con un espectáculo que combinó lo mejor de la tradición y el talento local. La noche estuvo marcada por la vibrante participación de diversos grupos de danzas, cuyas coreografías llenas de ritmo y colorido cautivaron a los presentes.

El público también disfrutó del excelso repertorio de la Orquesta Sinfónica de Aragua, que deleitó con melodías que enaltecieron el ambiente. La alegría se desbordó con la llegada de las gaitas, poniendo a bailar a grandes y pequeños al son de la música tradicional de la época.

El evento contó con la presencia de la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quien, acompañada de miembros y representantes del gabinete de gobierno, compartió con el Poder Popular una noche emocionante y de hermandad.

El momento culminante de la velada llegó con el encendido de las luces, un acto simbólico que se acompañó de un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales. El cielo de Maracay se pintó de colores por los cohetes, creando un marco espectacular para el inicio de la Navidad en el parque.

La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua anunció que, tras la rehabilitación integral a la que fue sometida recientemente las instalaciones de este espacio recreativo, ahora contará con la apertura al público en un horario nocturno, impulsando el turismo regional al extender las horas de goce y disfrute para todos aquellos que deseen asistir a este emblemático punto de encuentro de los aragüeños.

Además, felicitó a todos los niños y representantes que la acompañaron en este «hermoso» encendido que siempre será recordado: «Es parte de lo que debemos hacer; proporcionar espacios para la paz, el encuentro, para que los aragüeños se puedan encontrar acá y disfrutar sin distinción de colores», dijo.

Por su parte, el presidente de la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) Alfonso Guerrero, calificó este encendido como uno lleno de felicidad, alegría y amor, inaugurando las noches venideras con la mejor disposición para los visitantes. A partir de ahora, el horario será desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana, dividiéndose en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, para el uso de las piscinas, y desde ese momento hasta la nueva hora de cierre podrán hacer uso de las demás instalaciones sin acceso a las piscinas.

Janet Aguilera, una aragüeña que asistió a la colorida noche, destacó que disfrutó de la amena velada en el Parque Acuático y extendió una invitación a toda la comunidad a sumarse al disfrute de este recinto.

El Parque Acuático Maracay invita así a toda la comunidad a visitar sus instalaciones y disfrutar de esta maravillosa iluminación durante toda la temporada, promoviendo el reencuentro y la tradición en estas fechas especiales.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY | FOTOS PRENSA GBA