Gobierno Bolivariano garantiza tratamiento a pacientes hemofílicos en Aragua

CIUDAD MCY.- Desde la Farmacia de Alto Costo de la Corporación de Salud del estado Aragua, se hizo entrega de medicamentos a 17 pacientes hemofílicos del estado.

Entre los medicamentos que se entregaron se encuentran: Factor VIII de 250, 500 y 1000 UI, Wilate, Factor IX y Factor Protrombinico, a fin de garantizar el tratamiento a los pacientes diagnosticados con esta enfermedad crónica.

Es importante mencionar que la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en donde la sangre no coagula de forma adecuada, por lo que los pacientes con este diagnóstico requieren de estos factores de coagulación.

Estas acciones son impulsadas por el Gobierno Bolivariano, liderado por el Presidente Nicolás Maduro; articuladas por la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, y gracias a la gestión de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, de la mano de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, de proveer medicamentos vitales de alto costo, priorizando el bienestar y la calidad de vida de los pacientes que padecen de esta enfermedad.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD