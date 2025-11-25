Cpnna en Ribas celebró séptimo aniversario de Psicorientate

CIUDAD MCY.- Con el afecto característico del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna) del Municipio José Félix Ribas, estado Aragua, y bajo el lema “haz un niño feliz”, celebraron el séptimo aniversario del programa Psicorientate, con un una jornada recreativa y un compartir en la sede del Sistema de Protección del Niño Niña y Adolescente.

Dairy Vásquez, presidenta del referido consejo municipal de protección, destacó la labor que se realiza desde el sistema, con un grupo de profesionales en materia de psicología apoyando a las familias ribenses, siempre enfocados en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“En Ribas con el apoyo de nuestro alcalde Juan Carlos Sánchez, desarrollamos políticas sociales que garantizan los derechos y deberes de nuestros niños. A través de psicoriéntate, se le ha brindado una mano amiga en los casos que lo ameriten y hoy en su séptimo aniversario, se organizó en la sede del sistema ubicado en Ciudad Socialista una hermosa actividad para agasajar a los consentidos del hogar”, indicó Vásquez.

Durante la actividad, los infantes disfrutaron de cama elástica, pintacaritas, cotillones, torta y juegos dinámicos, sumándose sus madres, padres y seres queridos junto al personal del sistema de protección.

