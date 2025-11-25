Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Cpnna en Ribas celebró séptimo aniversario de Psicorientate

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Nov 25, 2025

 

CIUDAD MCY.- Con el afecto característico del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna) del Municipio José Félix Ribas, estado Aragua, y bajo el lema “haz un niño feliz”, celebraron el séptimo aniversario del programa Psicorientate, con un una jornada recreativa y un compartir en la sede del Sistema de Protección del Niño Niña y Adolescente.

Dairy Vásquez, presidenta del referido consejo municipal de protección, destacó la labor que se realiza desde el sistema, con un grupo de profesionales en materia de psicología apoyando a las familias ribenses, siempre enfocados en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“En Ribas con el apoyo de nuestro alcalde Juan Carlos Sánchez, desarrollamos políticas sociales que garantizan los derechos y deberes de nuestros niños. A través de psicoriéntate, se le ha brindado una mano amiga en los casos que lo ameriten y hoy en su séptimo aniversario, se organizó en la sede del sistema ubicado en Ciudad Socialista una hermosa actividad para agasajar a los consentidos del hogar”, indicó Vásquez.

Durante la actividad, los infantes disfrutaron de cama elástica, pintacaritas, cotillones, torta y juegos dinámicos, sumándose sus madres, padres y seres queridos junto al personal del sistema de protección.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Cpnna en Ribas celebró séptimo aniversario de Psicorientate

25 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Deportes

Ogleidis “La Niña” Suárez protagonizará cartelera boxística en Las Tejerías

25 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Eventos

Reto Movistar a la Cumbre Choroní se consólida como epicentro del ciclismo nacional

25 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Megajornada de atención integral favoreció a transportistas aragüeños

25 de noviembre de 2025 Beatriz Guilarte