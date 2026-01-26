Frnsa promueve talleres gastronómicos para la muchachada

Mediante la elaboración de galletas, el semillero de emprendedores desarrolla nuevas habilidades

CIUDAD MCY.- La Fundación Regional El Niño Simón Aragua (Frnsa) inició un ciclo de formaciones gastronómicas, como parte de la diversificación de habilidades de los niños, niñas y adolescentes que hacen vida en el ente.

Desde la Casa de los Niños “José Arnaldo Parra Pérez”, ubicada en el municipio Santiago Mariño, la Gerencia de Nutrición realizó el taller denominado “Galletas, Risas y Harina”, en el que la muchachada aprende a elaborar el delicioso producto, todo de manera didáctica y entretenido.

La estrategia hizo posible el aprendizaje y desarrollo por el interés en las artes culinarias dentro de un mismo espacio. Con esas ideas el semillero puede crear su emprendimiento, la mezcla perfecta de la primera y segunda transformación del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.

Estas acciones refrendan el interés del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez por erigir un nuevo modelo social, en el que la economía, dignificación y atención de las personas sean eje transversal.

THAIMARA ORTIZ

FOTO: REFERENCIALES