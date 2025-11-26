Creación de Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales inicia este 27-Nov

CIUDAD MCY.- En rueda de prensa, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que este 27 de noviembre, inicia la creación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales.

En ese sentido, destacó que esto arranca parecido a la jornada que se llevó a cabo con los Comités Bolivariano de Base Integral (CBBI), que en la reunión que se hizo, fue con los jefes de comunidad.

Agregó que en el caso de los comandos, se llevarán a cabo reuniones de los enlaces designados por los estados con todos los jefes y jefas de Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), vigentes, donde tienen cada una al menos tres o cuatro comunidades, es decir que cada jefe de estos, va a asumir entre tres y cuatro asambleas.

«Deben estar en las comunidades y debe estar el jefe de cada UBCH, el procedimiento es el mismo, desde el punto de vista de chequear, la veracidad de la información, se debe levantar un acta y luego referirla al partido, para luego entregarla al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro», indicó.

Añadió que la actividad arranca este jueves 27 de noviembre, y se extiende para el viernes 28 y sábado 29 con las asambleas mencionadas anteriormente.

