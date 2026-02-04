Gobierno Bolivariano crea Plan de Sustitución Estratégica de Importaciones

CIUDAD MCY.– La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el «Plan de Sustitución Estratégica de Importaciones», en rubros que van directo a la canasta de alimentación del pueblo venezolano.

Al mismo tiempo, esto forma parte del Plan Reto Admirable 2026, diseñado por el presidente Nicolás Maduro, por lo cual señaló que «una de las columnas medulares de ese plan es la sustitución estratégica de importación».

Por su parte, el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, destacó que ya se tiene la primera producción de caraotas del proyecto «Patria Grande del Sur».

Aunado a ello, el ministro Prado se comprometió con la Presidenta Encargada con la presentación de un balance de los próximos avances en la producción de otros rubros como el maíz amarillo, arroz, leguminosas, café y soya.

«Lo asumimos con mucha responsabilidad (…) le presentaremos un balance de toda la siembra que hagamos a nivel nacional, porque aquí toda Venezuela trabaja, produce y nuestro suelo es fértil en todos lados», expresó Prado.

En este contexto, es de interés recordar que el proyecto «Patria Grande del Sur» es una iniciativa agroecológica de gran escala que se ha desarrollado en el estado Bolívar, y fue lanzada en marzo de 2025; con más de 180 mil hectáreas y busca producir alimentos orgánicos, criar ganado y exportar, gestionado por el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil para fortalecer la soberanía alimentaria y la unión regional.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA