Cabello: Este 4-F se recogen con firmeza las enseñanzas de Hugo Chávez

CIUDAD MCY.-Hoy se recogen con firmeza las enseñanzas de Hugo Chávez, que son “la unión del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”; así lo afirmó el combatiente del 4F, Diosdado Cabello Rondón, en el acto de conmemoración de los 34 años del “Por Ahora”, el Día de la Dignidad.

Cabello Rondón destacó que “pasarán 200 años y el pueblo y el mundo seguirán hablando del comandante Hugo Chávez, de su entrega, de su amor por un pueblo y de su compromiso ante cualquier circunstancia”.

Asimismo, Cabello manifestó que Chávez es un referente histórico que “está allí con sus enseñanzas todos los días”. Él dejó claro que la unidad del pueblo garantiza la paz y mostró todo el recorrido para llegar a ella. “Ante situaciones adversas nos hemos preguntado qué haría Chávez y siempre conseguimos las respuestas”.

Igualmente, exaltó que el 4F está más vivo que nunca y “hoy damos las gracias a esos hombres y mujeres que lo dieron todo por luchar por lo que creían, por sus ideales”, una expresión de que Venezuela “está de pie y sigue de pie y ante nadie se arrodilla”.

Por su parte, el combatiente Francisco Ameliach expresó que “los combatientes del 4F somos materia prima y fuente primaria para que la historia no se borre” y para enarbolar el “espíritu guerrero de una carga histórica de hace más de 500 años”.

“Este día es una excusa para fortalecer la conciencia histórica de nuestro pueblo, para fortalecer la unidad con base en la conciencia que tiene como clave momentos históricos (…); se trata de fortalecer la unidad y la organización popular con base en conciencia, con un proyecto político claro y coherente con los tiempos históricos”, resaltó Ameliach.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA