Féminas participaron en bailoterapia de sensibilización por el Mes Rosa

CIUDAD MCY.- En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, el parque Yulimar Rojas del municipio Santiago Mariño se vistió de rosa para recibir a las féminas en una enérgica y significativa bailoterapia.

La actividad, que tuvo como objetivo fomentar la prevención y la detección temprana de la patología, se desarrolló bajo el lema,»Tócate para que no te toque».

El evento congregó a un grupo de aragüeñas que bailaron al ritmo de la música con alegría y entusiasmo que posicionó la actividad como un lugar de sano esparcimiento y de concientización.

Además, en la jornada se abordaron temas educativos sobre los pasos a seguir para realizar correctamente el autoexamen y se instó a las presentes a acudir a revisiones médicas periódicas.

Durante el encuentro las participantes manifestaron que la iniciativa une la recreación con la promoción de la salud de una manera positiva y efectiva.

Esta bailoterapia se suma a las diversas actividades del mes rosa que impulsa el Gobierno regional en su compromiso de sensibilizar a las féminas sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CORTESÍA