India supera a Japón y se consolida como cuarta potencia económica global

CUIDAD MCY.-En un movimiento histórico que redefine el equilibrio del poder financiero, la India ha superado oficialmente a Japón para convertirse en la cuarta economía más grande del mundo.

Según el último informe económico de fin de año presentado por el Gobierno indio, el Producto Interior Bruto (PIB) del gigante asiático se sitúa en los 4,18 billones de dólares.

Este logro parte de una trayectoria ascendente que comenzó en 2022 cuando la India desplazó al Reino Unido del quinto puesto. Las autoridades de Nueva Delhi aseguran que el país posee la resiliencia necesaria para enfrentar las incertidumbres del comercio global, proyectando que en menos de tres años superará a Alemania para ocupar el tercer lugar del escalafón mundial.

​

Bajo esta visión, se estima que para el 2030 el PIB indio alcanzará los 7,3 billones de dólares, consolidando su posición como un motor indispensable de la economía internacional.

Con una población de 1.400 millones de personas, India se distingue por ser una de las naciones más jóvenes del planeta: más del 25% de sus ciudadanos tiene entre 10 y 26 años. Esta estructura demográfica asegura una fuerza laboral en expansión y un mercado de consumo interno con un potencial sin precedentes.

​Para capitalizar esta ventaja, la administración del primer ministro Narendra Modi ha implementado políticas de estímulo agresivas. Entre las medidas más destacadas se encuentran los recortes en el impuesto al consumo para dinamizar el mercado, reformas profundas en la legislación del trabajo diseñadas para atraer inversión extranjera y facilitar la creación de empleo.

Con este conjunto de reformas y un capital humano joven, India no solo celebra hoy haber superado a Japón, sino que reafirma su papel como el nuevo gigante económico del siglo XXI.

