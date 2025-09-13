Venezuela denuncia que barco destructor de EEUU asaltó embarcación de pescadores

Ciudad MCY.-El Gobierno Nacional denunció que un barco destructor de Estados Unidos ocupó una pequeña embarcación venezolana, donde se desplazaban nueve pescadores.

El canciller Yván Gil dio a conocer el incidente, mediante un comunicado en el que indica que dicha embarcación “navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana” y que “fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS “Jason Dunham” (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados”.

AVN