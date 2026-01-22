Culmina con éxito primera etapa de operativo masivo de cedulación en Ocumare

CIUDAD MCY.- Gracias a la gestión articulada del alcalde Wilmer Leal, la gobernadora Joana Sánchez y el director general del Saime, Dr. Giuson Fernando Flores, el Operativo Especial de Cedulación en el municipio Ocumare de la Costa de Oro ha reportado un balance inicial extraordinario, atendiendo a más de 765 personas en solo sus primeros tres días.

El despliegue territorial, que priorizó llevar el servicio a las comunidades más necesitadas, superó ampliamente las expectativas y se desarrolló en los caseríos La Esmeralda, Las Monjas, pueblos de Cuyagua y Cata y los sectores La Boca, El Playón y Cumboto.

«Este es un logro institucional que refleja nuestro compromiso con la gente. Garantizar el derecho a la identidad de forma gratuita, eficiente y organizada es una prioridad para esta gestión municipal en alianza con la Gobernación y el Saime», destacó el alcalde Wilmer Leal.

El éxito del operativo ha sido posible gracias al apoyo contundente y el acompañamiento de las fuerzas vivas del municipio: el Poder Popular, Jefes de UBCh, Líderes de Calle, la Comunidad Organizada, así como directores de instituciones escolares y el tren directivo de la Alcaldía, quienes trabajaron en conjunto para facilitar el proceso a los ciudadanos.

EL OPERATIVO CONTINÚA:

Estás jornadas culminarán este viernes en los espacios rehabilitados de la Casa de la Cultura.

La Alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro reafirma su compromiso de trabajar unido por el bienestar de sus ciudadanos, acercando los servicios esenciales y garantizando sus derechos fundamentales.

