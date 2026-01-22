Inició venta de tarjetas SUVE para el Metrobús Aragua

La adquisición se lleva a cabo en el Terminal Central de Maracay, permitiendo el acceso al servicio de transporte urbano con modalidades diferenciadas para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y público general

CIUDAD MCY.- Como parte del proceso de modernización del sistema de transporte urbano, comenzó la comercialización de las tarjetas del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE), destinadas a los usuarios del Metrobús Aragua, mecanismo que permitirá el acceso a este servicio de transporte público, cuya fecha de entrada en vigencia aún no ha sido anunciada.

La jornada especial se lleva a cabo en el Terminal Central de Maracay, específicamente en la caseta de Gerencia de Operaciones en el Instituto Municipal de Transporte Girardot, (Imtragir), ubicada a diagonal de la entrada del Terminal de Oriente, a partir de las 9:30 de la mañana, como único punto habilitado para la adquisición inicial de las tarjetas en la entidad.

Para la compra del instrumento electrónico se estableció como único método de pago el BiopagoBDV, con un costo general de 150 bolívares.

CLASIFICACIÓN DE TARJETAS

El sistema SUVE contempla distintas modalidades de tarjetas, diferenciadas por colores y denominaciones, de acuerdo con el tipo de usuario y las condiciones del pasaje.

La tarjeta de color amarillo, está destinada a personas de la tercera edad y con discapacidad, quienes realizarán un solo pago correspondiente a la adquisición de la tarjeta y quedarán exonerados en un 100 % del pago del pasaje.

En tanto, la tarjeta estudiantil de color azul, también tiene un costo inicial de 150 bolívares, con un pasaje establecido en 30 bolívares por viaje, permitiendo recargas en múltiplos de ese monto.

Para el público general se dispuso la tarjeta de color rojo, la cual mantiene el mismo costo de adquisición y establece un pasaje de 60 bolívares, con recargas disponibles a partir de dicho monto.

De acuerdo a las autoridades presentes, el requisito para la entrega de la tarjeta en los casos de estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, es obligatorio presentar documentación vigente, como cédula de identidad, carnet estudiantil y el carnet del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), según corresponda.

El sistema Metrobús Aragua contempla un recorrido que incluye las paradas de San Jacinto, Girardot, Piñonal, San Agustín, Fuerzas Aéreas, Bermúdez, Sucre, Mariño, Vargas, Ayacucho, Río Güey, 23 de Enero y Tapa Tapa, este último punto destinado como patio de retorno de las unidades de transporte, lo que permitirá una mejor organización operativa y continuidad del servicio a lo largo de la ruta establecida.

USUARIOS VALORAN EL NUEVO SISTEMA

Durante la jornada, usuarios que acudieron al punto de venta expresaron su percepción sobre el nuevo sistema. Maribel Morillo, adulta mayor, destacó que la tarjeta facilitará el traslado diario y representa un apoyo importante para quienes dependen del transporte público.

Por su parte, Aurelio Martínez resaltó que la exoneración del pasaje significa un «enfoque directo» para los adultos mayores, permitiéndole la movilizarse con mayor tranquilidad.

La comercialización de las tarjetas SUVE forma parte de las acciones orientadas por el Gobierno Bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez a optimizar y organizar el sistema de transporte urbano en el estado, incorporando mecanismos electrónicos que buscan mayor control, eficiencia y accesibilidad para los distintos sectores de la población.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA