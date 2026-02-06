Culmina plazo para registro de eventos infantiles en Girardot

El proceso de registro formal estuvo abierto desde el pasado 29 de enero hasta este 6 de febrero. Se advirtió que aquellos eventos que no cumplan con este requisito legal no serán autorizados

CIUDAD MCY.- Bajo la gestión del alcalde Rafael Morales y en cumplimiento de la normativa vigente, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) ha emitido la resolución 001/01/26, la cual establece el registro obligatorio para todos los organizadores de certámenes de belleza, reinados y eventos similares de la temporada de Carnaval que involucren a menores de edad.

Esta medida, liderada por Mary Boyer, directora del ente, busca garantizar que cualquier actividad pública o privada garantice condiciones de seguridad, horarios adecuados y el respeto a la integridad física y moral de los participantes, bajo el principio del interés superior del niño establecido en la Lopnna.

El proceso de registro formal está abierto desde el pasado 29 de enero hasta este 6 de febrero. Advirtieron que aquellos eventos que no cumplan con este requisito legal no serán autorizados.

Los interesados deben acudir a la sede del Cmdnna en la avenida Fuerzas Aéreas, antigua sede de Fundafamilia, solicitar información vía WhatsApp al 0424-3855647 y a través de la cuenta de Instagram @proteccioninfantilyadolescente.

Resaltaron que el incumplimiento de estas directrices dará lugar a las sanciones administrativas y legales correspondientes por parte de los órganos de seguridad y autoridades municipales.

PRENSA GIRARDOT

FOTOS: CORTESIA