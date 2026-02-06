Realizada jornada de captación quirúrgica en el municipio Sucre

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud en el estado Aragua (SPNS), continúa brindando atención quirúrgica con jornada de captación para cirugías de baja y mediana complejidad en el Hospital Dr. José María Vargas, ubicado en el municipio Sucre de la entidad aragüeña, cumpliendo lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, articulados por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez.

En la actividad, supervisada por la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, atendieron más de 200 personas que recibirán intervenciones quirúrgicas tales cómo esterilización quirúrgica, eventraciones, hernias umbilicales, exéresis de nevus, lipomas y quistes sebáceos, acrocordones, hidrocelectomía y varicocelectomía, en aras de garantizar salud de calidad y oportuna a la población aragüeña.

Estás acciones responden a las políticas de protección social del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, bajo las orientaciones de la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, de asegurar el fácil acceso a la salud a todos y todas por igual.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD