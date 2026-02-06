Entregado pozo de agua potable que beneficiará a más de 7 mil habitantes en Santa Cruz

En tiempo récord la Alcaldía dio respuesta al problema que preocupó a las familias de 10 comunidades cuando el sistema hidráulico se averió

CIUDAD MCY.- En un acto de compromiso directo con los servicios públicos y el bienestar de los santacrucenses, el alcalde del municipio José Ángel Lamas, Tony García, encabezó la entrega formal de la rehabilitación del pozo de agua potable ubicado en el Parque San Isidro. Esta obra, ejecutada en tiempo récord, se traduce en una mejora sustancial para el suministro de vital líquido en la jurisdicción que impactará en más de 7 mil habitantes.

Gracias a estas labores, se verán beneficiadas de manera directa más de 10 comunidades pertenecientes a la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución, lo que impacta positivamente en la calidad de vida de todos sus muebles.

El mandatario municipal destacó que este logro es parte de un despliegue permanente que abarca los 38 sectores de Lamas, con la meta clara de consolidar infraestructuras modernas que respondan a las necesidades reales de la gente.

La intervención técnica consistió en la sustitución integral del conjunto motor y bomba, instalando un equipo de 15 HP totalmente nuevo. Esta actualización tecnológica garantiza una mayor eficiencia en la extracción y distribución del recurso hídrico, permitiendo que el pozo recupere su capacidad operativa óptima para atender la demanda de la población circundante.

«Seguimos avanzando y realizando un recorrido por los 38 sectores del municipio José Ángel Lamas, construyendo juntos la Ciudad que nos merecemos todos los santacrucenses», afirmó el alcalde Tony García.

Por su parte, Lucía Oviedo, jefa de comunidad, manifestó su satisfacción por la celeridad en la respuesta gubernamental. Oviedo señaló que, tras realizar el reporte sobre la falla del sistema, la solución llegó en menos de cuatro días, destacando la eficiencia técnica del equipo de la alcaldía para reactivar el pozo y restablecer el servicio a las familias del sector en un lapso breve.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA