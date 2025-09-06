Culminó con éxito Plan Vacacional 2025 de la Gobernación de Aragua  

***Los hijos del personal que labora en la sede del Ejecutivo regional, disfrutaron durante una semana de actividades repletas de diversión y aprendizaje con recorridos en emblemáticos espacios***

CIUDAD MCY.- En nombre de la Gobernadora del Estado Aragua, Joana Sánchez, se llevó a cabo este año el Plan Vacacional dirigido a los hijos de los trabajadores del edificio sede de la Gobernación. La iniciativa contó con actividades lúdicas, recreativas y formativas con la finalidad de brindar una experiencia enriquecedora a los niños y niñas.

Narkys Hernández, directora general de Talento Humano de, informó que la programación fue realizada siguiendo las orientaciones nacionales del Plan Vacacional Comunitario tal como lo instruyó el Presidente, Nicolás Maduro Moros.

Durante una semana los niños y niñas recorrieron distintos lugares precisados en un cuidado itinerario, comenzando por el Instituto Regional de Deportes de Aragua (IRDA), donde los pequeños cumplieron un circuito de actividades por distintas áreas como ciclismo, gimnasia, ajedrez y artes marciales, con el aprendizaje de valores y disciplina para poner en práctica en su vida diaria.

En los días posteriores visitaron las instalaciones del Parque Recreacional Carlos Raúl Villanueva, donde disfrutaron a plenitud de un día de juegos en las piscinas e inflables destinados solo para ellos.

Siguiendo con el cronograma programado, esta vez asistieron a la sede del cuartel del Cuerpo de Bomberos siendo recibidos por el comandante Pedro Olivo, quien se encargó de evidenciaran personalmente lo que es ser un bombero y además les entregó de un certificado por su asistencia y participación.

Asimismo, continuaron con la agenda al ser llevados al Zoológico Las Delicias para conocer la fauna silvestre tanto nacional como internacional que se alberga en ese santuario animal, y para cerrar con una semana cargada de alegría y diversión completaron todas sus expectativas al plenar todas atracciones del Parque Acuático Maracay.

REPRESENTANTES E HIJOS SATISFECHOS

Ligia Avilés, representante del niño Jeremías Vallejo y adjunta de la Dirección de Tecnología de la Gobernación, expresó su agradecimiento por el plan vacacional que se le brindó a todos los niños de la Gobernación y considera que «no solamente fue de vacaciones, sino también de aprendizaje».

Por su parte, Betty González, representante de la niña Ámbar Freitas y trabajadora de la Secretaria de Educación, afirmó que «la niña está muy emocionada y como mamá dejó a mi niña en manos de todo el personal que está a cargo del plan, porque confío en su seguridad».

Finalmente, Enderber Hernández, coordinador del Movimiento Nacional de Recreadores en el Estado Aragua, agradeció a la gobernadora Joana Sánchez por haberlos contactado para trabajar en el plan vacacional y al Presidente Nicolás Maduro por hacer posible todas las políticas en recreación.

El Plan Vacacional 2025 de la Gobernación es una clara manifestación del compromiso inquebrantable de los gobiernos nacionales y regionales en favor del bienestar integral de los trabajadores y de sus familias. Esta acción no solo busca proporcionar diversión, sino también obtener conocimientos y contacto con otras realidades.

