Gobernadora Sánchez supervisó zonas afectadas por lluvias

‎*** Desde la Alcabala El Limón, que conduce hacia Ocumare de la Costa, la máxima autoridad del estado dio a conocer que se mantiene activo el sistema de prevención y monitoreo***

‎Ciudad MCY.- ‎A través de un audiovisual colgado en su cuenta de Instagram @johanitakempo, la gobernadora Joana Sánchez informó a la colectividad sobre el abordaje que se lleva a cabo en la entidad para el monitoreo de nudos criticos a consecuencia de las lluvias acaecidas.

‎Desde la Alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de El Limón, lugar donde inicia la carretera que conduce hacia Ocumare de la Costa, la primera autoridad del estado dió a conocer que, los organismos de Prevención y Seguridad Ciudadana se encuentran desplegados para atender cualquier situación y mantener a salvo a la población.

‎»Tenemos un Sistema de Alerta Temprana que nos permite comunicarnos con cada uno de los puntos neurálgicos donde existe alguna situación con las precipitaciones, estar al tanto con los voceros sobre lo que ocurre en tiempo inmediato», expresó Sánchez en el vídeo.

‎Algunas de las acciones usadas para mitigar riegos por deslizamientos de tierra fue ordenar el cierre temporal de las carreteras Maracay-Ocumare, y Maracay-Choroní.

‎Asimismo, mencionó que las instituciones del Gobierno Bolivariano de Aragua ya están brindando soluciones a las familias afectadas por el aumento del caudal en el rio La Trilla.

‎La líder del Ejecutivo regional recalcó que, «todo se encuentra bajo control».

‎Thaimara Ortiz || ‎Fotos Prensa MBI